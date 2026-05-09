Путин: Запад поддержал Украину, надеясь на крах России за несколько месяцев

Запад планировал развалить Россию в течение нескольких месяцев в 2022 году. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Запад пообещал Украине помощь и начал раскручивать противостояние с Россией. Оно продолжается и сейчас. При этом Путин отметил, что украинский конфликт движется к завершению.

«Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», — сказал он.

