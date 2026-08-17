Водяное под контролем, Ольховатка на горизонте. Что произошло на СВО за неделю

Вооруженные силы России продвигались в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время как беспилотники и авиация громили украинскую военную инфраструктуру. Российские регионы тоже подверглись налету БПЛА, пережив самую массовую атаку с начала года. Об этих и других событиях в зоне спецоперации с 10 по 16 августа — в материале 360.ru.

Какие населенные пункты освободили Интенсивные боевые действия шли на всех направлениях. Группировки «Север», «Юг», «Центр"и «Восток» заняли новые рубежи, взяв шесть населенных пунктов: Першомарьевка, Новониколаевка и Петровка в ДНР;

Новое Поле и Рыбальское в Запорожской области;

Кудиевка в Харьковской области. Еще над двумя установили контроль. Это Водяное и Щербаковка в Харьковской области. Обстановка в зоне СВО На Алексеевско-Дружковском направлении началось отступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Минобороны помощник командира батальона по боевому применению с позывным Берия.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Противник отходит. Это и по разведданным известно, и по работе с пленными. Мелкие разрозненные группы добиваем, но это прямо редко: попадаются один-два человека. Каких-то серьезных столкновений, перестрелок, как раньше было, уже не встречается», — рассказал он. Идет наступление у Ольховатки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что первоочередной задачей является уничтожение укрепрайона на северо-западе села.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Линия боевого соприкосновения протянулась вдоль автодороги Должанка — Чугуновка и наши военнослужащие действуют практически на 10-километровом участке местности. Сейчас данный участок в районе Ольховатки планомерно подчищается», — сказал он. Судьба колумбийских наемников ВСУ Родственники многих колумбийцев, заключивших контракт и отправившихся на Украину, не получат их останков. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кривенко рассказал пресс-службе Минобороны, что тела покойных «солдат удачи» массово уничтожают.

Когда заводили на позицию, я встретил шестерых из 425-й, и они рассказывали, что наемников-колумбийцев «ложили» FPV-шками по 50 человек. Там трупов сильно много было. Александр Кривенко Военнопленный

Эвакуационные бригады забирали тела. По словам Кривенко, их сжигали либо поливали кислотой. Ночная атака 16 августа Налет беспилотников на регионы России в ночь на 16 августа стал самым массовым с начала 2026 года. В течение 12 часов силы ПВО перехватили и уничтожили 822 БПЛА самолетного типа над 17 регионами, акваториями Азовского и Черного морей.

Фото: РИА «Новости»

В Ростовской области погибли пять человек. Оконные стекла разлетелись в жилом доме и здании железнодорожного вокзала в Каменске, пострадали птицеводческие производственные корпуса в хуторе Старая Станица и загорелась стерня в окрестностях Волченского. В Московском регионе к утру уничтожили 201 беспилотник, в частности в Подмосковье сбили и подавили 187 БПЛА. Склад Wildberries загорелся в Подольске, склад медикаментов и несколько домов — в Домодедове. Новое здание отдела полиции пострадало в Кашире, отдельные строения промышленного объекта — в Воскресенске, частный дом — в Чехове, баня — в Ступине.

Видео: 360.ru

«К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подольске пострадали три человека. Они получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Удары по портовой инфраструктуре Украины Российские войска атаковали объекты на территории Украины, которые использовались в военных целях. В порту «Одесса» ударные беспилотники атаковали несколько сухогрузов, танкеров и патрульный катер. Повреждены резервуары с топливом и склады.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Восточнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз с западным вооружением, южнее — патрульный катер. К юго-западу в Белгород-Днестровском удары пришлись на цеха и склады комплектующих для безэкипажных катеров, в Вилково — на стоянку патрульных катеров. Склады ГСМ, вооружений и военной техники повреждены в порту «Южный», пункт управления военно-морских сил Украины — в порту «Рени». Резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры получили удары в порту «Черноморск», инфраструктура, железнодорожная станция и пункт временной дислокации — в порту «Измаил».

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Юго-западнее Николаева поражены два морских буксира. В николаевском порту «Очаков» атаковали патрульный катер. Массированные атаки Горели предприятия военной промышленности в Киеве. Российские войска ударили по компании «Файер Пойнт», производящей комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», заводу «Киев-111», специализирующемуся на компонентах для беспилотников «Хрущ» и дронов «Гарпия», а также терминалу «Новой почты» и транспортно-логистическому центру «Киев-3». В Одесской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях ударные дроны «Герань» успешно атаковали железнодорожные локомотивы, парализовав логистику. Ремонтно-восстановительный поезд и локомотив ВСУ пострадали в Одесской области, железнодорожный кран — в Харьковской.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

В Кременчуге пострадал нефтеперерабатывающий завод, в Кривом Роге — металлургический комбинат, в Харьковской области — заправки. В промзоне Чернигова удар пришелся на складской корпус с БПЛА, в Броварах — на логистический центр, в Запорожье — на металлургический комбинат «Запорожсталь». Войска нанесли комбинированный ракетный и авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Операторы БПЛА уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Украина испытывает проблемы с ПВО Результативность массированных и групповых атак ВС России показала, что Украина испытывает трудности со средствами ПВО. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ утром 16 августа отчиталась об уничтожении 88 целей из более чем 100, признав, что не удалось сбить ни одной противокорабельной ракеты «Оникс» и баллистической «Искандер-М».

Видео: Пресс-служба Минобороны