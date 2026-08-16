Удары по домам и церковной школе. Главное об атаках ВСУ на российские регионы 16 августа

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В ночь на 16 августа российские регионы пережили массированную атаку беспилотников ВСУ. За восемь часов дежурные средства ПВО ликвидировали 822 украинских БПЛА в небе над Россией. Больше всего пострадали Подмосковье и Ростовская область: среди мирных жителей есть погибшие и десятки раненых, повреждения получили жилые дома, промышленные объекты и социальная инфраструктура. Следком объявил о начале расследования. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько беспилотников сбили над Россией ночью на 16 августа Минувшей ночью украинские боевики атаковали 17 российских регионов, сообщила пресс-служба Минобороны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Московская области, а также Краснодарский край, Крым и акватории Черного и Азовского морей. С 20:00 15 августа до 08:00 16 августа по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 822 украинских беспилотника самолетного типа. В сторону Московского региона со вчерашнего вечера по 06:30 сегодняшнего дня летели 600 вражеских беспилотников, из них 201 уничтожили на территории региона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», — указал глава города.

Фото: РИА «Новости»

Погибшие и пострадавшие в Подмосковье Для Подмосковья эта атака противника стала одной из самых массированных за последнее время, констатировал губернатор Андрей Воробьев. «За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске», — написал он. В Раменском муниципальном округе при атаке ВСУ погиб 83-летний мужчина: беспилотник рухнул на территорию частного дома. В Подольске пострадали три человека. В Климовске ранение кисти получил водитель грузового автомобиля, ему оказывают медицинскую помощь. Еще один мужчина пострадал в СНТ «Лесной», у него выявили осколочные ранения. Жительница поселка Железнодорожного получила ранение плеча. «Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки», — подчеркнул Воробьев.

Удары по инфраструктуре В Подольске из-за попадания беспилотника вспыхнул склад компании Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Сотрудников успели вывести в укрытие — никто из них не пострадал. Помимо этого, в Подольске повреждения получили частный дом в СНТ «Лесной», линия электропередачи в коттеджном поселке «Матвеевское» и легковой автомобиль в микрорайоне Климовск. В Чехове пострадали частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино, в Ступине падение БПЛА на территорию садового товарищества разрушило баню. В Кашире зафиксировали повреждения нового здания отдела полиции, а в Воскресенске — отдельных сооружений промышленного объекта. В Домодедове загорелся склад с медикаментами, а также получили повреждения несколько многоквартирных жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра.

Фото: РИА «Новости»

Глава Домодедова Елена Хрусталева в 08:50 вышла на связь с жителями городского округа, опубликовав сообщение в телеграм-канале.

Пострадавших нет! Нанесен урон инфраструктуре. Держу ситуацию на личном контроле. Елена Хрусталева

Хрусталева отметила, что пожар на складе удалось локализовать, угрозы распространения огня нет. К ликвидации последствий привлекли 78 человек и 22 единицы спецтехники. «Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — призвала глава Домодедова. Последствия для Ростовской области С наиболее тяжелыми последствиями атаки столкнулась Ростовская область. Изначально губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал о трех погибших, но спустя пару часов стало известно, что количество жертв атаки увеличилось до пяти.

Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими еще два человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь. Юрий Слюсарь

За ночь над Ростовской областью уничтожили больше 150 БПЛА в трех городах и девяти районах: Каменске-Шахтинском, Гукове, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском. В Каменске в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала выбило стекла, также повреждения получила кровля нескольких зданий.

Фото: РИА «Новости»

В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии пострадали четыре производственных корпуса с птицей, начался пожар, но его удалось оперативно потушить. Также в результате атаки загорелась стерня возле хутора Волченского Каменского района. Пожар потушили на площади 1300 квадратных метров. «Сейчас по области во всех районах, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказываем всю необходимую помощь», — подчеркнул Слюсарь. Реакция правоохранительных органов Следственный комитет России после случившегося приступил к расследованию, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей в ряде российских регионов. Следственный комитет России