ВС России за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ

Российские военные за неделю осуществили 14 групповых ударов по связанным с украинской армией объектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетики и транспорта, военные аэродромы, цеха БПЛА, склады, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.

«Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также за неделю российские войска поразили 15 судов, которые действовали в интересах ВСУ. Среди них танкер, семь сухогрузов, два буксира и пять патрульных катеров ВМС Украины.

Еще в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населенные пункты Торецкое и Новониколаевка в ДНР.