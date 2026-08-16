Более 820 беспилотников сбили за ночь над территорией России

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 822 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожали над акваторией Азовского моря, территориями Тамбовской, Курской, Ростовской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Липецкой областей, Республики Крым.

Также военные сбивали беспилотники в небе над Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Тульской, Воронежской, Орловской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Черным морем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще трое получили ранения. Также пожар начался на территории склада Wildberries в Подольске, пострадали новое здание отдела полиции в Кашире и промышленный объект в Воскресенске.