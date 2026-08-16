Пожилой житель Подмосковья погиб в результате ночной атаки БПЛА
Воробьев: в Раменском округе при атаке БПЛА погиб 83-летний мужчина
В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал он.
Воробьев добавил, что в Климовске помощь потребовалась водителю грузовика, у него зафиксировали ранение кисти.
«Еще один мужчина получил ранения в СНТ „Лесной“, а жительница Железнодорожного — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает», — уточнил губернатор.
В Подольске повреждения получили линия электропередачи в поселке «Матвеевское», легковой автомобиль в Климовске и частный дом в СНТ «Лесной».
В Домодедове также пострадали несколько жилых домов. В одном из них начался пожар на балконе, в других пострадали стена и окна. Кроме того, БПЛА повредили два частных дома крышу торгового центра.
«В Чехове повреждены дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине в результате падения беспилотника разрушена баня на территории одного из садовых товариществ», — заключил Воробьев.
Ранее глава Подмосковья сообщил о трех пострадавших при ночной атаке БПЛА.