Пожилой житель Подмосковья погиб в результате ночной атаки БПЛА

В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Воробьев добавил, что в Климовске помощь потребовалась водителю грузовика, у него зафиксировали ранение кисти.

«Еще один мужчина получил ранения в СНТ „Лесной“, а жительница Железнодорожного — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает», — уточнил губернатор.

В Подольске повреждения получили линия электропередачи в поселке «Матвеевское», легковой автомобиль в Климовске и частный дом в СНТ «Лесной».

В Домодедове также пострадали несколько жилых домов. В одном из них начался пожар на балконе, в других пострадали стена и окна. Кроме того, БПЛА повредили два частных дома крышу торгового центра.

«В Чехове повреждены дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине в результате падения беспилотника разрушена баня на территории одного из садовых товариществ», — заключил Воробьев.

Ранее глава Подмосковья сообщил о трех пострадавших при ночной атаке БПЛА.