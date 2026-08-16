Кличко обратился к жителям Киева после взрывов

Кличко сообщил о взрывах в Киеве и призвал жителей спуститься в укрытия

На правобережной части Киева прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей спуститься в укрытия. Он опубликовал обращение в телеграм-канале .

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» — заявил мэр.

Кличко сообщил о повреждениях нежилой застройки по двум адресам в Оболонском районе и возгорании в Голосеевском. Экстренные службы выехали к месту происшествия.

Ранее российские войска поразили автоматизированный сортировочный комплекс «Новой почты» в Киеве и военно-промышленные предприятия в Запорожье. Беспилотники ударили по месту хранения БПЛА, газораспределительной и электроподстанции в Черниговской области.