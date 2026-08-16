Утром 16 августа российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области», — уточнили в ведомстве.

В украинской столице целью в том числе стало предприятие ООО «Файер Поинт», которое выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для ракет «Фламинго». Кроме того, в городе поражено промпредприятие Киев-111»: оно производило компоненты для ударных БПЛА, аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

НПЗ в Кременчуге, подчеркнули в Минобороны, был крупнейшим заводом по выпуску горюче-смазочных материалов.

«Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа», — указали в министерстве.

В Кривом Роге удалось поразить цеха металлургического комбината, где производили стальной прокат для вооружения и военной техники. В порту Одессы ударные БПЛА атаковали сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

Ранее стало известно, что российские бойцы поразили блиндажи, укрытия и огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении. Таких успехов добились артиллеристы группировки войск «Восток».