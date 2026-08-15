«Наши „птички“ летают стаями». Минобороны оценило удары по объектам ВСУ

Российские военнослужащие ударили беспилотниками «Герань» по объектам ВСУ в Черниговской области. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Наши „птички“ летают стаями. Расчеты „Гераней“ отработали по целям в Черниговской области», — уточнили в военном ведомстве.

Российские дроноводы ударили по газораспределительной станции в населенном пункте Радомка и подстанции 110 киловольт в населенном пункте Городня. ВС России также атаковали место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пекуровка.

В заключение военное ведомство пообещало, что продолжение следует.

Ранее Минобороны опубликовало снимок с пикирующей на цель «Геранью», подписав его «как снег на голову».