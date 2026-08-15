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«Наши „птички“ летают стаями». Минобороны оценило удары по объектам ВСУ

МО подписало кадры атак «Гераней» по объектам ВСУ словами «птички летают стаями»

Российские военнослужащие ударили беспилотниками «Герань» по объектам ВСУ в Черниговской области. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Наши „птички“ летают стаями. Расчеты „Гераней“ отработали по целям в Черниговской области», — уточнили в военном ведомстве.

Российские дроноводы ударили по газораспределительной станции в населенном пункте Радомка и подстанции 110 киловольт в населенном пункте Городня. ВС России также атаковали место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пекуровка.

В заключение военное ведомство пообещало, что продолжение следует.

Ранее Минобороны опубликовало снимок с пикирующей на цель «Геранью», подписав его «как снег на голову».

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