Медведев объяснил, почему ВСУ бьют по маркетплейсам

Медведев: ВСУ бьют по маркетплейсам, так как Украина воюет с мирными жителями

Целью украинских беспилотников становятся маркетплейсы, поскольку противник России воюет с обычными мирными жителями. На это указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета «Единой России» по формированию новой Народной программы.

«Наш враг сейчас воюет с гражданами России. Не с руководством, не с армией, а с гражданами. Это тоже нужно понимать — с обычными гражданами. Вот поэтому и маркетплейсы превратились в места, куда наносят удары», — подчеркнул он.

Медведев согласился с тем, что страхование предприятий малого и среднего бизнеса от военных рисков — задача сложная, но вопросом необходимо заниматься.

«Мало того, что мы от мирового страхового рынка отрезаны, да еще и военные риски, конечно, очень высокие. Поэтому для страховых компаний и для перестраховочной компании, даже государственной, — это такая сложная задача. Но это не означает, что ей не надо заниматься», — сказал зампред Совбеза.

Он также обратил внимание на патриотичность малого бизнеса, который работает на людей и на земле, а также является значительной частью экономики.

Говоря о завершении или приостановке СВО, Медведев допустил, что это возможно только на условиях России.