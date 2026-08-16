Российские войска ударили по цеху производства морских дронов под Одессой

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска запустили ударные беспилотники по цеху сборки и складу хранения безэкипажных катеров ВСУ в городе Белгород-Днестровский в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что собранные там аппараты украинские боевики использовали для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и на российском побережье.

Также в зону поражения российских беспилотников попала стоянка патрульных катеров в городе Вилково, они сопровождали морские суда, доставлявшие оружие и топливо украинским военным.

В одесском порту под удар попали три сухогруза и два морских танкера, задействованные для доставки грузов для ВСУ, резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Кроме того, уничтожен еще один сухогруз с западным вооружением на подходе к Одессе.

В воскресенье, 16 августа, пресс-служба Минобороны сообщила о групповом ударе по военным предприятиям на территории Киева, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Для поражения целей выбрали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальнобойные беспилотники.