Российские войска ударили по цеху производства морских дронов под Одессой
Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки морских дронов в Одесской области
Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска запустили ударные беспилотники по цеху сборки и складу хранения безэкипажных катеров ВСУ в городе Белгород-Днестровский в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что собранные там аппараты украинские боевики использовали для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и на российском побережье.
Также в зону поражения российских беспилотников попала стоянка патрульных катеров в городе Вилково, они сопровождали морские суда, доставлявшие оружие и топливо украинским военным.
В одесском порту под удар попали три сухогруза и два морских танкера, задействованные для доставки грузов для ВСУ, резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Кроме того, уничтожен еще один сухогруз с западным вооружением на подходе к Одессе.
В воскресенье, 16 августа, пресс-служба Минобороны сообщила о групповом ударе по военным предприятиям на территории Киева, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Для поражения целей выбрали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальнобойные беспилотники.