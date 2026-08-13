«Поезд дальше не идет». ВС России уничтожили локомотив ВСУ под Одессой

ВС России поразили «Геранями» локомотив и ремпоезд ВСУ в Одесской области

Российские военнослужащие ударили «Геранями» по локомотиву ВСУ в Одесской области. Кадры поражения вражеской цели опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Поезд дальше не идет. Расчеты БПЛА „Герань“ поразили ремонтно-восстановительный поезд и локомотив ВСУ», — уточнило военное ведомство.

Российские дроноводы нанесли удары по вражеским целям в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы Одесской области.

До этого Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили эшелон с военной техникой в Днепропетровской области. Дроноводы ударили по составу «Геранью», а затем его поразили ракетой «Искандера».