В Московском регионе с вечера субботы сбили 201 БПЛА

В Московском регионе сбили 201 из 600 БПЛА, летевших с вечера в сторону столицы

С вечера субботы по 06:30 воскресенья в сторону Москвы летели более 600 беспилотников, 201 из них уничтожили в столичном регионе. Об этом на платформе « Макс » сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

«Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается необходимая помощь», — написал Собянин.

Днем ранее удары украинских беспилотников повредили линии электропередачи в Ростовской области. В семи хуторах Хмызов и Закосьнов без электричества остались около тысячи жителей, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны сбили над российской территорией 598 ударных беспилотников, отмечала пресс-служба Министерства обороны. В Московской области ранения получили ребенок и женщина.