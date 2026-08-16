В Харьковской области на Купянском направлении опознали тела 10 наемников из Колумбии, служивших в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Купянском направлении идентифицировали останки очередных 10 колумбийских наемников, уничтоженных 68-й гвардейской мотострелковой дивизией», — сказал собеседник агентства.

Опознанные наемники служили в 23-м штурмовом полку «Руг». Родственники и близкие иностранных боевиков получат информацию об их судьбе через российские ресурсы.

Ранее российские силовики сообщали, что командование ВСУ размещало иностранных наемников в детском лагере во Львовской области. Родители детей, отдыхающих там, жаловались, что на базе лагеря проживали боевики, в том числе из Колумбии, а также находились арсеналы с вооружением.