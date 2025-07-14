Покровск в стальных тисках, аэродромы горят, Россия меняет правила игры. Итоги СВО за неделю

Новая стратегия Вооруженных сил России по уничтожению украинских ТЦК вызвала неоднозначную реакцию — военкомы боятся ходить на работу, простые украинцы ликуют. Россия за неделю разгромила не менее десятка военкоматов, взяла под контроль семь населенных пунктов и разбомбила украинские аэродромы. Что еще произошло в зоне СВО за прошедшие семь дней — в материале 360.ru.

Новая стратегия ВС России В начале июля Россия начала кампанию по подрыву процесса мобилизации на Украине, под удар попали ТЦК (территориальные центры комплектования) по всей стране. Сенатор от Херсонской области Константин Басюк назвал это «новой стратегией», которая значительно затруднит насильственную мобилизацию, особенно в русскоязычных регионах Украины. Военкоматы горят в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье. В основном по ТЦК работают «Герани» — по несколько прилетов сразу. Беспилотники уничтожают не только здания, но и хранящиеся там базы данных. Аналитик Виталий Данилов в беседе с 360.ru отметил, что удары уже принесли ощутимый эффект — как стратегический, так и психологический. Военкомы по всей стране боятся идти на работу, украинцы воспряли духом и всячески помогают российской армии уничтожать ненавистные ТЦК. Это вносит значительный разлад в украинское общество.

Освободили семь населенных пунктов Российские войска за прошедшую неделю значительно продвинулись вглубь занятой противником территории вдоль линии боевого соприкосновения. Под контроль ВС РФ перешли несколько населенных пунктов в ДНР, Сумской и Днепропетровской областях. Николаевка (ДНР) — 13 июля группировка войск «Центр» взяла под контроль село Николаевка. ВСУ за сутки потеряли около 1220 боевиков.

поселок Карла Маркса (ДНР) — группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и 13 июля освободили — группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и 13 июля освободили населенный пункт Карла Маркса

Зеленая Долина (ДНР) — 11 июля бойцы «Запада» взяли под контроль — 11 июля бойцы «Запада» взяли под контроль село Зеленая Долина . Населенный пункт находится к северу от Красного Лимана, недалеко от границ с ЛНР и Харьковской областью.

Новониколаевка (Сумская область) — контроль над селом 11 июля — контроль над селом 11 июля установил полк «Ахмат-Чечня». В результате операции противник потерял 17 военнослужащих, еще троих взяли в плен.

Толстой (ДНР) — 9 июля подразделения группировки войск «Восток» освободили — 9 июля подразделения группировки войск «Восток» освободили село Толстой , которое находится на западной окраине республики, недалеко от границы с Днепропетровской областью. Противник на этом участке потерял до 205 боевиков, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию РЭБ.

Бессаловка (Сумская область) — 7 июля бойцы «Севера» освободили село Бессаловка недалеко от границы с Глушковским районом Курской области. Потери противника на этом участке составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Дачное (Днепропетровская область) — село Дачное стало первым освобожденным населенным пунктом Днепропетровской области. Его взяла под контроль группировка «Центр» 7 июля. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Украина лишилась военных аэродромов Российские дроноводы и ракетчики на прошедшей неделе провели масштабную операцию по разгрому украинских авиабаз. Уничтожена не только боевая техника, но и сама инфраструктура, позволявшая ВСУ поддерживать боеспособность авиации. В Волынской области ВС РФ полностью ликвидировали 20-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации . Высокоточные ракеты поразили укрытые в капитальных бетонных капонирах истребители Су-27УБ и новейшие F-16.

В Луцке разбомбили завод «Мотор» и прилегающую территорию со складами, цехами сборки БПЛА. На аэродроме стояло не менее 12 СУ-27УБ и с десяток F-16 в бетонных капонирах. Именно с этой базы украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow планировали новые атаки по территории России.

В Житомирской области в гигантский факел превратился аэродром Озерное . Удары по складам боеприпасов вызвали цепную реакцию взрывов, продолжавшихся несколько часов, при этом площадь возгораний, по оценкам наблюдателей, превысила 10 квадратных километров. Полностью уничтожен ракетный арсенал и инфраструктура.

В Хмельницкой области Староконстантиновский аэродром получил серьезные повреждения, он перестал быть резервной площадкой для перебазирования авиации.

В Киевской области зафиксировали прилет в аэродром в Гостомеле .

В Полтаве несколько ударов пришлось на аэродром.

В Харькове в районе аэропорта отмечены прилеты. Удары по Луцку и Житомиру назвали одной из самых массированных атак вглубь Украины за весь период СВО. Армия использовала БПЛА и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Фото: РИА «Новости»

Минус два Patriot За неделю Украина лишилась двух пусковых установок и радиолокационной станции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которые так выпрашивал у американского лидера украинский президент. Такими темпами обещанные Дональдом Трампом 10 ракет будет неоткуда запускать. В ночь на 10 июля ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в ключевых областях Украины. За 12 часов армия нанесла 58 ударов, для атаки войска использовали высокоточные ракеты и рой дронов-камикадзе.

Фото: РИА «Новости»

Ночью 12 июля Россия провела массированный удар по западной части Украины, во Львове разрушено здание корпорации «Электрон». Городской глава подтвердил попадание в промышленную зону. «Электрон» специализировался на производстве электроники для военной техники, включая системы наведения и радиолокации. В районе Дзержинска операторы донецкого управления ФСБ России перехватили беспилотник самолетного типа «Вектор», который использовался в качестве базы для FPV-коптеров. ВСУ использовали «Вектор» как платформу для доставки малых ударных FPV-коптеров и рассчитывали атаковать с их помощью гражданское население Горловки.

Покровск берут в клещи, идут бои за Новотарецкое «Отважные» подходят к Покровску и берут город в клещи, наступая с флангов», — написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, ВС РФ под Покровском продвинулись в лесополосе на восточной окраине Бельгийки и в направлении Новоукраинки на участке площадью более двух квадратных километров.

Фото: РИА «Новости»

На правом фланге российские части продвинулись западнее Разино и в районе Николаевки на участке общей площадью более семи «квадратов». На левом фланге бои продолжаются в направлении Удачного и в западной части Новосергеевки. Украинские аналитики написали, что российские войска уже взяли Федоровку и ведут бои за Новоторецкое. На Сумском направлении продолжаются тяжелейшие встречные бои в районе Кондратовки, где противник всеми силами пытается затормозить продвижение российских войск, отметил автор Telegram-канала «Рыбарь». «Есть успех и в населенном пункте Кондратовка Сумской области, что западнее Юнаковки, где в кинжальном бою штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из оборудованных позиций в центре села», — написал военкор Юрий Котенок.

Фото: РИА «Новости»

Как дела на Украине Обязательная эвакуация Власти Украины начали эвакуацию населения в Харьковской области. Обязательное переселение коснулось 325 населенных пунктов. Глава Харьковской областной военной администрации пригрозил, что если темпы эвакуации не ускорятся, то местные власти прибегнут к насильственному вывозу людей из опасных областей региона.

Колумбийские наемники ВСУ перебросили в Сумскую область большое количество колумбийских наемников. Иностранцами не просто «затыкают одиночные бреши в обороне», элитные подразделения вынуждены бросать в бой. Сами украинские боевики признают, что удержание позиций в плане потерь им обходится дороже, чем необходимо.

Дезертировали всем штабом Штаб батальона ВСУ На Сумском направлении дезертировал всем составом во главе с командиром. Полную небоеспособность показали 150-е бригады.

«Драконы» и замаскированные дроны-разведчики В зоне СВО появились новые тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон», которые ранее представляли на выставке. Военный блогер Кирилл Федоров опубликовал кадры работы «Дракона». «„Дракон“, как и „Солнцепек“, выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24, и большей длины», — отметил блогер. Украинские боевики также пожаловались на новые российские дроны-шпионы, которые недавно появились в зоне спецоперации. Эти беспилотники напоминают птиц, и подобная маскировка станет серьезной проблемой для ВСУ, так как значительно затруднит идентификацию БПЛА. По сообщениям в СМИ, российские дроны-шпионы оснащены двумя пропеллерами и крыльями, которые издалека выглядят как крылья вороны, хвост беспилотника тоже напоминает птичий.

Фото: РИА «Новости»

Обещания Трампа На этой неделе «политические качели» Трампа качнулись в сторону Украины — американский лидер пообещал направить туда дополнительные партии оборонительного вооружения. По словам Трампа, США «должны» это сделать, чтобы Украина могла защищаться. Щедрость главы Белого дома оценили в ВСУ. Украинский офицер посчитал «тупой шуткой»обещание президента США направить в ВСУ 10 ракет для ЗРК Patriot. Военный подчеркнул, что такого количества ракет не хватит даже на один бой.