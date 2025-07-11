Кадыров раскрыл, как освобождали Новониколаевку в Сумской области

Полк «Ахмат-Чечня» под командованием Асламбека Залиева установил контроль над селом Новониколаевка в Сумской области. Об этом в Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, командир рассредоточил силы по периметру противника. Затем при поддержке с воздуха «началась настоящая охота». Позднее в бой вступили расчеты гранатометчиков. Справившись с этим окружением, бойцы зачистили центр села. В результате операции противник потерял 17 военнослужащих, еще троих взяли в плен.

«Это была не просто операция — это была борьба, полная мужества, командного духа и образцового взаимодействия», — подчеркнул Кадыров.

В конце видеоролика украинский пленный произносит на камеру «Ахмат — сила!»

Новониколаевку, по данным Министерства обороны, российские военные освободили 18 июня.