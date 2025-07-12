В районе Дзержинска уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров

ФСБ уничтожила БПЛА «Вектор», который использовался как дрон-матка

Силовики перехватили в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) беспилотник самолетного типа «Вектор», который использовался в качестве базы для FPV-коптеров. Украинские военные планировали с их помощью атаковать мирных жителей, сообщили «Известия» .

Дрон-матку уничтожили операторы донецкого управления ФСБ России. Вооруженные силы Украины использовали «Вектор» как платформу для доставки малых ударных FPV-коптеров и рассчитывали атаковать с их помощью гражданское население Горловки, но российские силовики предотвратили удар.

Ранее Минобороны показало, как расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов украинским военным. Беспилотник снабжал подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении.