Силовики перехватили в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) беспилотник самолетного типа «Вектор», который использовался в качестве базы для FPV-коптеров. Украинские военные планировали с их помощью атаковать мирных жителей, сообщили «Известия».
Дрон-матку уничтожили операторы донецкого управления ФСБ России. Вооруженные силы Украины использовали «Вектор» как платформу для доставки малых ударных FPV-коптеров и рассчитывали атаковать с их помощью гражданское население Горловки, но российские силовики предотвратили удар.
Ранее Минобороны показало, как расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожил роботизированную платформу для доставки боеприпасов украинским военным. Беспилотник снабжал подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении.
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