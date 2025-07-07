ВС России освободили два населенных пункта в Сумской и Днепропетровской областях

Российские военные освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Бессаловка находится недалеко от границы с Глушковским районом Курской области. Освободила его группировка войск «Север».

За сутки она нанесла поражение механизированной, егерской, мотопехотной, трем десантно-штурмовым бригадам, четырем штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны. Потери противника на этом участке составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Село Дачное стало первым освобожденным населенным пунктом Днепропетровской области. Его взяла под контроль группировка «Центр».

На этом участке удалось нанести поражение подразделениям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. ВСУ потеряли здесь свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Ранее бойцы 114-й бригады показали на видео, как водружают в Дачном российский флаг.