Ночной удар по Львову уничтожил здание военного предприятия «Электрон»

Сегодня ночью в результате массированного удара ракетами и беспилотниками по западной Украине было разрушено здание корпорации «Электрон» во Львове. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на данные местных пабликов и власти.

По данным издания, мэр Львова Андрей Садовой подтвердил попадания в промышленную зону. Над городом поднимаются клубы дыма, а местные жители сообщают о серии мощных взрывов.

Корпорация «Электрон» — одно из ключевых предприятий оборонного комплекса Украины, специализирующееся на производстве электронных компонентов для военной техники, включая системы наведения и радиолокации. Завод играет важную роль в обеспечении армии, а его разрушение может повлиять на логистику поставок.

Также во время атаки раздались взрывы Черновцы и Луцк, там уже несколько дней подряд российские военные проводят планомерное уничтожение военной инфраструктуры.