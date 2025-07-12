«Герани» против людоловов. Как Россия срывает украинскую мобилизацию

Россия начала кампанию по уничтожению украинских ТЦК — военкоматы горят в Одессе, Полтаве, Кременчуге и других городах. Украинцы мало того что радуются такому повороту событий, они еще и помогают — присылают подпольщикам адреса территориальных центров комплектования. О российских ударах и украинской реакции — в материале 360.ru.

Новая цель — военкоматы Украинские ТЦК стали новой целью российской армии — с начала июля ударом «Гераней» разрушены военкоматы в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье. Утром 11 июля ВС России атаковали дронами областной ТЦК в Одессе. В Сети появились видео, на которых видно, что по объекту прилетело сразу несколько беспилотников. По информации в западных СМИ, российские беспилотники большой дальности атаковали за две недели пять призывных пунктов. В Киеве заявили, что Москва таким образом пытается сорвать процесс мобилизации.

Фото: РИА «Новости»

Чего добивается российское командование и поможет ли это достичь главной цели, 360.ru рассказал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов. Эксперт отметил, что Россия стала бить по украинским ТЦК системно и направленно, и эффект от этих действий уже виден — военкомы начинают разбегаться.

Последние удары производились целенаправленно днем. <…> Это не осуществляется ночью, чтобы уничтожить непосредственно здание. Это осуществляется днем, чтобы был психологический эффект. Ну и понятно, что штабы уже начинают эвакуировать. Виталий Данилов аналитик

Уничтожение военкоматов имеет, во-первых, стратегическое значение, отметил эксперт. Идет уничтожение не только зданий, но и информации, которая там хранилась — карточек людей, подлежащих мобилизации. Эти данные будет очень сложно или практически невозможно восстановить, пояснил Данилов. «На это понадобится время — это оттянет мобилизационный ресурс», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также у системных ударов по ТЦК есть психологический эффект: военкомы нервничают, опасаясь за свою жизнь — уходя на работу, они не знают, вернутся ли домой. «Это удары двойного назначения. Я думаю, что это не сорвет мобилизацию, но усложнит работу военкомов. Но и это уже некоторая передышка для людей», — заявил Данилов. Эксперт также отметил широкую географию ударов. Атакуют ТЦК не только в северных регионах страны, но и на западе и в центре Украины.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако Данилов отметил, что вряд ли уничтожение действующих ТЦК решит проблему — украинские власти начнут действовать по привычке — камуфлировать военкоматы среди социальных объектов. Он привел в пример ТЦК под Николаевом, который организовали на первом этаже интерната — Украина по-прежнему прикрывается детьми и мирными жителями.

Военкомы разбегаются от «Гераней» После удара по ТЦК в Кривом Роге в начале июля украинские пользователи выразили благодарность российским войскам и заявили, что это «бальзам на душу». Под постами об атаке на военкоматы украинцы ставили лайки — люди восприняли это с позитивным настроем. «Вот это интересный такой момент, который наблюдается в последнее время. Устали от всего этого люди, в своих пабликах выражают мнение, что наконец-то Россия начала делать правильные вещи и уничтожать не только военную и энергетическую инфраструктуру, но и как раз те места, где людей забирают на погибель», — заявил собеседник 360.ru. После удара по военкоматам в Харькове и Запорожье приостановил работу Винницкий ТЦК, как обозначили в руководстве — из-за «напряженной ситуации в стране».

Из-за атак российских «Гераней» по центрам комплектования многие работники пытаются уволиться и бежать в Румынию. Они боятся как обстрелов, так и возможной мести со стороны родственников мобилизованных. Часть сотрудников уже покинула рабочие места. Опасения сотрудников военкоматов не беспочвенны. Украинцы начали устраивать бунты против действий ТЦК: в жилых районах, в подъездах народ самоорганизуется, ставят дозоры, следят, чтобы военкомы не пролезли. Выходят по двадцать человек и даже больше — против толпы сотрудники ТЦК не пойдут.

Здесь есть положительный эффект во всех смыслах. И в стратегическом, и в тактическом, и в эмоциональном. То, что мы сейчас видим — обратная реакция, достаточно позитивная для России. Виталий Данилов

Примечательно, что положительный эффект от российских ударов видят и сами бойцы ВСУ. Бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Боб заявил РИА «Новости», что удары «Гераней» снизят число случаев насильственной мобилизации на Украине.

Украинцы сливают координаты людоловов Украинцы не просто приветствуют удары ВС РФ по центрам комплектования, но и активно помогают, «сливая» геопозиции военкоматов. Пользователи Сети прямо в комментариях скидывают координаты ТЦК.

Фото: РИА «Новости»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил масштабные действия подпольщиков из Львова. Они передали ему базу сотрудников местного военкомата, Лебедев выложил ее в публичный доступ. «Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине. Но я уверен и в том, что найдутся граждане, желающие лично провести беседу с людоловами», — прокомментировал подпольщик. Лебедев отметил, что с военкомами у украинцев «найдется много поводов для общения».