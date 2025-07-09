«Просто тупая шутка». Обещанная Трампом помощь оскорбила ВСУ

Перспектива получить от США всего с десяток ракет к зенитным комплексам Patriot разозлила украинских военных. Офицер Вооруженных сил Украины заявил The Times , что такая помощь бессмысленна.

«Если они в самом деле пришлют нам 10 ракет, это будет просто тупая шутка. Этого даже на один бой не хватит», — сказал он.

Ранее Пентагон после несогласованной приостановки согласился возобновить поставки оборонительного оружия на Украину. По информации Axios, он передаст 10 ракет. Публично Трамп лишь пожаловался, что ВСУ запросили батарею дорогих и редких ЗРК Patriot, и пообещал обдумать отправку.

К маю на вооружении ВСУ оставались около восьми батарей, сообщили «Известия». Однако часть арсенала регулярно выходила из строя, поэтому в реальности военные использовали всего несколько ЗРК Patriot.