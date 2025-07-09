Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Толстой в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

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