Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Толстой в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Российские военные освободили населенный пункт Толстой в ДНР
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