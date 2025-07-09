От щедрот Трамповых: как 10 ракет для Patriot должны спасти Украину от краха?

Дональд Трамп «расщедрился» на 10 ракет для украинских ЗРК Patriot. Администрация президента США после недолгого перерыва возобновила поставки вооружения ВСУ. При этом у самих Штатов запасы критически важных боеприпасов ниже необходимого уровня. Помогут ли Украине 10 ракет и сколько батарей необходимо ВСУ для продолжения боевых действий — в материале 360.ru.

«Политические качели» Трампа На прошлой неделе Трамп заявил о приостановке поставок вооружения на Украину. И сразу заговорили о том, что США «кинули» Украину, получив сделку по редкоземельным металлам. В западной прессе уже подсчитали, на сколько месяцев ВСУ хватит имеющихся ракет и обозначили, что будет дальше — разрушение Киева и крах Украины. Однако «любимые политические качели Трампа» снова качнулись, на этот раз в сторону Украины — американский лидер пообещал президенту Владимиру Зеленскому отправить на Украину 10 ракет для комплексов Patriot. Приостановка поставок якобы потребовалась лишь для пересчета запаса вооружений на складах США.

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa / www.globallookpress.com

Британская газета The Guardian опубликовала материал, где указано, что запасы ракет для Patriot в США сократились на 75% от необходимого уровня. Причина — военная помощь Украине и эскалация ирано-израильского конфликта. Америка активно отражала воздушные атаки Тегерана со своей военной базы в Катаре. Решение администрации Трампа о приостановке поставок оружия Киеву основывалось на данных «глобального счетчика боеприпасов», который Пентагон использует для определения уровня запасов вооружений, необходимых для военных операций США. Источник издания заявил, что в телефонном разговоре с Зеленским Трамп заверил, что не давал указания о заморозке поставок, а всего лишь приостановил их на время ревизии запасов, которая началась в феврале.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Жалкая подачка от Трампа Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал передачу Украине 10 ракет «символическим жестом», целью которого является заткнуть рот прессе и конгрессу — он же откликнулся на просьбу Зеленского и предоставил вооружение. Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов в интервью 360.ru отметил, что Трамп «немного лукавит», и в поставке дополнительного вооружения будут не только ракеты-перехватчики для Patriot, но и 155-миллиметровые снаряды, которые можно использовать как для обороны, так и для атак. «Что касается ракет для систем Patriot, 10 ракет, которые пойдут в срочном порядке, они, конечно, ничего не решают», — отметил аналитик.

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Основная задача Трампа — это обеспечить безопасность Израиля и обеспечить последовательное соблюдение установившегося баланса сил на Ближнем Востоке, пояснил эксперт и добавил, что Украина будет идти «по остаточному принципу».

Передача 10 ракет это такая пиар-акция президента Трампа, который предполагает совершать поступки, в большей степени напоминающие шоу. Виталий Данилов

Аналитик подчеркнул, что 10 ракет для ВСУ ничего не поменяют. Для Трампа — это шаг, который позволит американскому лидеру сказать, что он не оставил Украину один на один с Россией и продолжает помогать ВСУ. Данилов добавил, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Москву, не учитывая тот факт, что подобное давление не имеет смысла. Россия пытается донести это американской стороне на протяжении всех переговоров. «Мы заявили цели, в рамках чего была начата спецоперация, и что мы хотим достичь в результате этой спецоперации. Если господин Трамп не понимает, либо не желает понимать сложившиеся геополитические реалии и опасения России, то это уже, по большому счету, его проблемы», — заявил Данилов.

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Сколько ракет нужно Украине для Patriot? Известно, что каждая пусковая установка Patriot вмещает до четырех ракет, зенитная батарея включает четыре-восемь пусковых установок. Для сбития одной цели требуется запуск двух ракет. Обещанных Трампом противоракет хватит на перехват максимум пяти целей, пояснил военный обозреватель Русской службы Би-Би-Си Павел Аксенов. «Этого может не хватить для перехвата баллистических ракет в одном массированном ударе. Например, 4 июля в российском ударе по Украине Россия применила, помимо ударных беспилотников и крылатых ракет, шесть баллистических ракет комплекса „Искандер“ и одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 „Кинжал“», — пояснил обозреватель.

Интересно Комплексы Patriot используют два типа ракет: PAC-2 — более дальняя ракета, которая может перехватывать воздушные цели на высоте до 25 километров и на удалении до 160 километров; PAC-3 — менее дальняя, радиус действия составляет всего 40 километров, а высота — 20 километров. Ракета PAC-3 лучше приспособлена для борьбы с баллистическими ракетами, она уничтожает их прямым столкновением, тогда как PAC-2 поражает шрапнелью. На Украине используют оба типа ракет, применяя их преимущественно по баллистическим целям, так как они более сложны в перехвате, чем крылатые ракеты. Комплексы Patriot используют два типа ракет: PAC-2 — более дальняя ракета, которая может перехватывать воздушные цели на высоте до 25 километров и на удалении до 160 километров; PAC-3 — менее дальняя, радиус действия составляет всего 40 километров, а высота — 20 километров. Ракета PAC-3 лучше приспособлена для борьбы с баллистическими ракетами, она уничтожает их прямым столкновением, тогда как PAC-2 поражает шрапнелью. На Украине используют оба типа ракет, применяя их преимущественно по баллистическим целям, так как они более сложны в перехвате, чем крылатые ракеты.

Аксенов также пояснил, что сами комплексы Patriot также нуждаются в защите, так как являются приоритетными целями для Вооруженных сил России. Немецкое издание Bild опубликовало материал о требованиях Украины в области вооружения. В списке указано, что Киев хотел бы приобрести 2000 ракет для комплексов ПВО IRIS-T: 1500 — средней дальности (40 километров), и 500 — малой дальности (20 километров). «На этом фоне прекрасно видно, что 10 ракет — это ничто. Из расчета, сколько ВСУ ежедневно расходуют боеприпасов для ПВО, получаем, что 2000 ракет хватит на два-три месяца интенсивных боевых действий», — отметил Юрий Кнутов. По данным немецкой газеты, без ракет PAC-3 Киеву грозит разрушение, без защиты ПВО в город полетят баллистические, крылатые и другие ракеты, которые доставляют к цели в 10 раз больше взрывчатки, чем беспилотники. При высокой интенсивности обстрелов российскими военными снарядов для Patriot хватит на одну-две недели.

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Европа без США не сможет обеспечить Украину Без поддержки США Украине придется туго, сошлись во мнении эксперты в беседе с интернет-изданием «Новости Mail». Специалисты выразили опасение, что Пентагон уйдет от прямых поставок, но продолжит передавать оружие ВСУ через другие страны. Военкор Николай Долгачев отметил, что все заявления о прекращении поставок — это дипломатическая игра. Евросоюз не сможет самостоятельно поставить Украине достаточное количество оружия без критического ущерба для своей обороноспособности. «В принципе, они и на это могут пойти, учитывая, насколько безумные сейчас во власти многих европейских стран политики», — предположил военкор.

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Военкор Андрей Руденко напомнил, что лидеры европейских стран неоднократно давали обещания о поставках вооружений, которые впоследствии не могли выполнить. Вряд ли Европа сможет поставить для ВСУ достаточное количество БМП и БТР. Евросоюз не сможет закрыть потребности ВСУ в боеприпасах, их экономика не рассчитана на такие мощности, отметил в беседе с изданием военный эксперт Андрей Марочко. «Звучали заявления от генералитета НАТО, что у них в буквальном смысле опустошены склады, а промышленность попросту не справляется с восполнением расхода боеприпасов», — отметил эксперт. Военкор Евгений Линин заявил, что ЕС без США не смогут обеспечить Украину военными ресурсами. Запад не может поставлять ВСУ дорогие ЗРК в необходимых количествах, у Украины не хватает мощных вооружений. «Танки Leopard, Abrams, Challenger не способны взламывать российскую оборону. Они уничтожаются, не доезжая до линии соприкосновения. <…> Для ВСУ скорых перспектив на выравнивание положения на фронте нет», — резюмировал Линин.