Украинцы начали сдавать российским бойцам координаты ТЦК

Фото: РИА «Новости»

Жители Украины начали передавать координаты ТЦК представителям Вооруженных Сил России прямо в Сети. Фрагмент переписки отряда БПЛА «Сталинские соколы» с украинскими подписчиками опубликовал военный блогер Алексей Воевода.

На скриншоте видно, как пользователи отправляют координаты прямо в комментариях под постами. Например, один из них написал «На тебе кременчугского» и прикрепил геопозицию, после чего поинтересовался, принят ли «заказ».

Ранее жители Украины публично поддержали атаку на ТЦК в Кривом Роге. Радостные возгласы «Бальзам на душу» и «Гори-гори ясно» развернулись в пабликах и чатах под публикациями о попадании в здание военкомата российского беспилотника.

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