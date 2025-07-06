Украинцы начали сдавать российским бойцам координаты ТЦК

На скриншоте видно, как пользователи отправляют координаты прямо в комментариях под постами. Например, один из них написал «На тебе кременчугского» и прикрепил геопозицию, после чего поинтересовался, принят ли «заказ».

Ранее жители Украины публично поддержали атаку на ТЦК в Кривом Роге. Радостные возгласы «Бальзам на душу» и «Гори-гори ясно» развернулись в пабликах и чатах под публикациями о попадании в здание военкомата российского беспилотника.