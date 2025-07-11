Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к северу от Красного Лимана, недалеко от границ с ЛНР и Харьковской областью. С мая по сентябрь 2022 года оно уже находилось под контролем России.

Всего за неделю группировка освободила два населенных пункта — также Соболевку к западу от Купянска. Подразделения нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

Противник на этом участке фронта за неделю потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 29 складов боеприпасов.