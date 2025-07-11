Вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область большое количество колумбийских наемников. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — отметил собеседник агентства.

По его словам, наемниками не просто «затыкают одиночные бреши в обороне».

Американские СМИ сообщили, что ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Сами украинские боевики признают, что удержание позиций в плане потерь им обходится дороже, чем необходимо.

В рядах ВСУ растет количество дезертиров — при таком раскладе украинская армия не сможет избежать крушения фронта, заявил ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук.