ВС России освободили еще два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса», — заявили в министерстве.
Там добавили, что под контроль группировки войск «Центр» перешла Николаевка в ДНР.
Рано утром 13 июля стало известно, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Днепропетровской области. Украинские боевики спешно минируют территорию и возводят укрепления, чтобы остановить наступление. Принятые ВСУ меры пока не смогли остановить продвижение российских подразделений
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