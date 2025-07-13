ВС России освободили еще два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса», — заявили в министерстве.

Там добавили, что под контроль группировки войск «Центр» перешла Николаевка в ДНР.

Рано утром 13 июля стало известно, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Днепропетровской области. Украинские боевики спешно минируют территорию и возводят укрепления, чтобы остановить наступление. Принятые ВСУ меры пока не смогли остановить продвижение российских подразделений