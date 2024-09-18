Есть погибшие и раненые. Что известно о стрельбе у офиса Wildberries в Москве
Владислав Бакальчук дал показания после стрельбы у офиса Wildberries
У головного офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Несколько человек, включая сотрудников полиции, получили ранения. Также известно о двух жертвах — ими оказались сотрудники офиса компании. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг, бизнесмен Владислав Бакальчук поделились своим мнением по поводу случившегося. Что известно о ЧП — в материале 360.ru.
Что случилось в Романовом переулке 18 сентября
Огонь открыли 18 сентября у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке. На место прибыли правоохранители, оцепившие территорию.
Несколько человек погибли и пострадали. Точную причину стрельбы пока не установили.
Стрельба в офисе Wildberries: хронология событий
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что в офис фирмы пытался проникнуть совладелец ретейлера Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Они хотели захватить офисы сразу по двум адресам.
Позже появилась информация о стрельбе у журфака МГУ, находящегося рядом с головным офисом Wildberries. К месту ЧП выехала скорая, здание журфака МГУ эвакуировали.
После сообщений о стрельбе Владислав и Татьяна Бакальчук прокомментировали ситуацию в своих Telegram-каналах.
Согласно официальным данным, в результате перестрелки пострадали два человека. Источник 360.ru сообщил о пяти раненых. В их числе — бойцы ММА Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид К. Чичаев — чемпион мира по тхэквондо, Местоев — чемпион России по всестилевому карате и вице-чемпион Европы по карате.
По факту случившегося задержали 10 человек.
Жертвы стрельбы в Wildberries
В результате стрельбы погибли двое охранников Wildberries. Один из них скончался во время вооруженного нападения. Татьяна Бакальчук выразила соболезнования его родным и пообещала оказать семье необходимую помощь.
Позже стало известно о гибели второго охранника. Информацию подтвердили сотрудники правоохранительных органов
Попытка рейдерского захвата: реакция Татьяны Бакальчук
Основательница Wildberries заявила о рейдерском захвате офиса компании Бакальчуком. По ее словам, фирма не планировала никаких переговоров с бизнесменом, и он пытался проникнуть в офис незаконно.
«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — подчеркнула Бакальчук.
Она также обвинила в попытке захвата офиса Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Первый является сооснователем Wildberries, он ушел из компании весной из-за объединения фирмы с Russ. Бакин — экс-председатель света директоров Wildberries Банка, его уволили.
Что известно о Владиславе Бакальчуке сейчас
Муж основательницы компании заявил, что вместе со своими сотрудниками пришел в офис на переговоры о строительстве складов. На входе его встретили «непонятные люди в гражданском», которые отказались пропустить Бакальчука и его спутников в здание.
Именно эти люди организовали «вооруженную провокацию», заявил бизнесмен. По его словам, он ехал на мирные переговоры, но в какой-то момент прозвучали выстрелы. Бакальчук опроверг сообщения о том, что его люди были вооружены — их защищали сотрудники полиции.
В своем Telegram-канале бизнесмен написал о даче показаний показаний полиции и готовности оказать полное содействие следствию.
«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует», — подчеркнул Бакальчук.
Сейчас между Владиславом и Татьяной идет бракоразводный процесс.
Ранее Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия Wildberries. Он пообещал защищать интересы «своего семейного бизнеса» всеми законными способами.