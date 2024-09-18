Есть погибшие и раненые. Что известно о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

У головного офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Несколько человек, включая сотрудников полиции, получили ранения. Также известно о двух жертвах — ими оказались сотрудники офиса компании. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг, бизнесмен Владислав Бакальчук поделились своим мнением по поводу случившегося. Что известно о ЧП — в материале 360.ru.

Несколько человек погибли и пострадали. Точную причину стрельбы пока не установили.

Огонь открыли 18 сентября у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке. На место прибыли правоохранители, оцепившие территорию .

Стрельба в офисе Wildberries: хронология событий

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что в офис фирмы пытался проникнуть совладелец ретейлера Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Они хотели захватить офисы сразу по двум адресам.

Позже появилась информация о стрельбе у журфака МГУ, находящегося рядом с головным офисом Wildberries. К месту ЧП выехала скорая, здание журфака МГУ эвакуировали.

После сообщений о стрельбе Владислав и Татьяна Бакальчук прокомментировали ситуацию в своих Telegram-каналах.

Согласно официальным данным, в результате перестрелки пострадали два человека. Источник 360.ru сообщил о пяти раненых. В их числе — бойцы ММА Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид К. Чичаев — чемпион мира по тхэквондо, Местоев — чемпион России по всестилевому карате и вице-чемпион Европы по карате.

По факту случившегося задержали 10 человек.