После стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержали 10 человек

После конфликта у офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы задержали 10 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Сейчас задержаны порядка 10 человек, остальные обстоятельства выясняются», — рассказал источник агентства.

Ранее сооснователь компании Владислав Бакальчук сообщил, что конфликт случился, когда он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов. По словам мужчины, на него напали охранники и неизвестные люди, после этого началась стрельба.

В пресс-службе Wildberries позже заявили, что Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис. При стрельбе у бизнес центра пострадали пять человек, раненных госпитализировали.

Основательница компании Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата и абсурдом.