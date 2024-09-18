«Обстановка стабильная». WB подтвердила попытку захвата офиса компании Бакальчуком

Wildberries не панировала никаких встреч с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании. Он пытался проникнуть туда незаконно, подтвердила 360.ru пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу», — отметили в пресс-службе.

Сам Бакальчук заявил, что на него пытались напасть в столичном офисе маркетплейса. По словам бизнесмена, он приезжал туда на переговоры по остановке строительства складов. Напавшими на Бакальчука оказались сотрудники службы охраны и неизвестные ему люди.