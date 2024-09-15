Бакальчук решил зарегистрировать знак RWB, чтобы не произошло смены названия

Супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия. Об этом предприниматель сообщил РИА «Новости» .

Он отметил, что юристы уже подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

«Временщики Мирзояны попытаются переименовать Wildberries в RWB.Я намерен не допустить этого. Я буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», — сказал он.

Ранее Wildberries провела процедуру слияния с рекламным оператором Russ, став официально называться РВБ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент» задолжала WB более 30 миллиардов рублей. Владислав Бакальчук связал долг с выплатой авансов субподрядчикам.

Основатель компании Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.