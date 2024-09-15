Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
Бакальчук решил зарегистрировать знак RWB, чтобы не произошло смены названия
Супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия. Об этом предприниматель сообщил РИА «Новости».
Он отметил, что юристы уже подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
«Временщики Мирзояны попытаются переименовать Wildberries в RWB.Я намерен не допустить этого. Я буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», — сказал он.
Ранее Wildberries провела процедуру слияния с рекламным оператором Russ, став официально называться РВБ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент» задолжала WB более 30 миллиардов рублей. Владислав Бакальчук связал долг с выплатой авансов субподрядчикам.
Основатель компании Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.