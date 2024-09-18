Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе у офиса Wildberries

Жертвой стрельбы у офиса Wildberries в Москве стал один человек. Еще двое получили ранения, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Среди раненых есть полицейские. Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств случившегося. Сотрудники работают внутри здания и проводят осмотр места происшествия.
Источник 360.ru сообщил о пяти пострадавших в результате перестрелки. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств Умар Чичаев и Абубакар Местоев.
Огонь у офиса Wildberries открыли днем 18 сентября. Бизнесмен, муж основательницы компании Владислав Бакальчук с вооруженной охранной пытались незаконно попасть в офис.
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