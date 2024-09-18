Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе у офиса Wildberries

ТАСС: один человек стал жертвой стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Жертвой стрельбы у офиса Wildberries в Москве стал один человек. Еще двое получили ранения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Среди раненых есть полицейские. Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств случившегося. Сотрудники работают внутри здания и проводят осмотр места происшествия.

Источник 360.ru сообщил о пяти пострадавших в результате перестрелки. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств Умар Чичаев и Абубакар Местоев.

Огонь у офиса Wildberries открыли днем 18 сентября. Бизнесмен, муж основательницы компании Владислав Бакальчук с вооруженной охранной пытались незаконно попасть в офис.