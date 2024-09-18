«Ранены трое». Татьяна Бакальчук — о попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук назвала неудачной попытку захвата офиса Wildberries
Три человека пострадали по время попытки захвата офиса Wildberries под руководством бизнесмена Владислава Бакальчука. Об этом сообщила его супруга, основательница компании Татьяна Бакальчук в Telegram-канале.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — подтвердила она.
Заявления о переговорах, на которые якобы приехала вооруженная группа, — абсурд. Никто о встрече не договаривался, заявила Бакальчук. Он призвала правоохранительные органы взять ситуацию на контроль и обнародовать итоги расследования.
«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила основательница компании.
Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries 18 сентября. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу.