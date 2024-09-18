Три человека пострадали по время попытки захвата офиса Wildberries под руководством бизнесмена Владислава Бакальчука. Об этом сообщила его супруга, основательница компании Татьяна Бакальчук в Telegram-канале .

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — подтвердила она.

Заявления о переговорах, на которые якобы приехала вооруженная группа, — абсурд. Никто о встрече не договаривался, заявила Бакальчук. Он призвала правоохранительные органы взять ситуацию на контроль и обнародовать итоги расследования.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила основательница компании.

Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries 18 сентября. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу.