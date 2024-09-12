Муж основательницы Wildberries раскрыл подробности развода

Бакальчук трижды меняла требования по разделу имущества в иске о разводе

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в последней версии заявления о разводе не стала требовать разделить компанию. Об этом ее супруг Владислав написал в Telegram-канале.

По словам бизнесмена, жена несколько раз меняла требования по разделу имущества до начала разбирательств, которые состоялись 12 сентября. Бакальчук отметил, что изначально супруга требовала 100% Wildberries.

Позже она попросила о выплате более 529 миллионов рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. В последней версии иска вопрос о разделе компании вообще не поднимался. — Татьяна потребовала поделить только другое имущество.

Предприниматель также рассказал, что жена просит определить местожительство их детей и обязать супруга выплачивать алименты.

Ранее основательница Wildberries и ее муж не явились в Савеловский суд Москвы, где состоялось заседание по их бракоразводному процессу. В беседе с 360.ru адвокат Елена Ковалева рассказала, что Владислав Бакальчук предложил жене сохранить семью.