Скончался второй пострадавший от стрельбы охранник Wildberries

РИА «Новости»: умер второй раненный при нападении на офис охранник Wildberries

Погиб еще один сотрудник охраны Wildberries, раненный при вооруженном нападении на офис в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным источника издания в Wildberries, в результате перестрелки погибли два человека.

«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — отметил собеседник агентства.

Эту информацию изданию подтвердили и в правоохранительных органах.

Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук сообщила о смерти одного из охранников. Она выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.

Пресс-служба маркетплейса объяснила, что бизнесмен Владислав Бакальчук вместе со своей охраной пытался незаконно проникнуть в два московских офиса компании. По информации компании, огонь открыли сопровождавшие предпринимателя люди. Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой рейдерского захвата.