Переулок рядом с офисом Wildberries в Москве перекрыли после потасовки

Сотрудники полиции перекрыли движение по переулку в центе Москвы рядом с офисом Wildberries, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Речь идет о Романовском переулке, проезд по нему разрешен только для спецмашин, на месте дежурят сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

Ранее правоохранители задержали 10 человек после конфликта у офиса маркетплейса. Стрельба началась днем 18 сентября после того, как в офис Wildberries вместе с охраной приехал сооснователь компании Владислав Бакальчук. Он рассказал, что на него якобы напали охранники и неизвестные люди.

В пресс-службе Wildberries заявили, что супруг основательницы Татьяны Бакальчук пытался проникнуть в офис незаконно. В результате стрельбы пострадали пять человек. Глава Wildberries назвала произошедшее абсурдом и попросила полицию провести расследование.