У здания журфака МГУ открыли стрельбу. Двоих экстренно госпитализировали

Источник 360.ru: у здания журфака МГУ раздалась стрельба, есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу возле здания журфака МГУ и центра «Романов двор» в Романовом переулке. Началась эвакуация, сообщил источник 360.ru.

К месту происшествия выехали машины скорой помощи. По данным источника, два человека пострадали. Одного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, второго — в больницу имени Боткина.

«Здание МГУ эвакуировали», — уточнил источник.

Там же расположен центральный офис Wildberries, куда несколько раз пыталась прорваться толпа неизвестных. Позже стало известно, что в здание хотел проникнуть сооснователь компании Владислав Бакальчук с охраной.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что ее муж, с которым она разводится, попытался захватить офисы маркетплейса в Москве. По ее словам, ранены трое.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — заявила она.

Ранее Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB. Таким образом он хотела не допустить смены названия компании.