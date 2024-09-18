Офисы Wildberries пытались захватить сразу по двум адресам

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук и его подчиненные пытались незаконно проникнуть в офисы компании сразу по двум адресам. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании отметили, что попытка незаконно попасть сразу в несколько офисов Wildberries свидетельствует о том, что переговоры Владислав Бакальчук и его представители проводить не планировали.

«Доступа в офис у него нет, так как не является сотрудником, как владелец 1% имеет право только на запрос документов», — указали в пресс-службе Wildberries.

Также в маркетплейсе отметили, что стрельбу у офиса в центре Москвы начали вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука. По их вине пострадали сотрудники полиции и сотрудники охраны бизнес-центра, добавили в Wildberries.

Ранее полицейские перекрыли движение по Романовскому переулку у офиса компании в Москве, а также задержали 10 человек после стрельбы у бизнес центра. В результате потасовки пострадали пять человек, раненых госпитализировали.