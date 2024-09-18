Стали известны личности пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Пять человек пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в Москве. Их имена узнал источник 360.ru.

Среди раненых — Рашид К., Алексей Н. и Адам С. По данным источника, среди нападавших на офис оказались бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев.

Двоих раненых доставили в Боткинскую больницу, еще двое попали в клинику Пирогова. Одного пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

О стрельбе у офиса Wildberries стало известно днем 18 сентября. По данным компании, бизнесмен Владислав Бакальчук и вооруженная охрана пытались незаконно проникнуть в помещение. На данный момент обстановка стабильная.

Предприниматель заявил, что на него хотели напасть в офисе Wildberries, хотя он приехал туда якобы на переговоры по строительству складов. Татьяна Бакальчук назвала абсурдом заявления бизнесмена. По ее словам, он, Сергей Ануфриев и Владимир Бакин попытались захватить столичные офисы компании.