Бизнесмен Бакальчук заявил о попытке нападения в московском офисе Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что на него пытались напасть в московском офисе маркетплейса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

Бизнесмен заявил, что вместе со своей командой приезжал в офис Wildberries на переговоры по остановке строительства складов.

«Со мной все хорошо, разбираемся. Ждите подробностей», — отметил он.

Бакальчук заявил РБК, что на него напали служба охраны и неизвестные ему люди. Он также предположил, что целью нападавших мог быть он сам.

«В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег», — добавил бизнесмен.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что Бакальчук вместе с охраной незаконно пытался проникнуть в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор». Правоохранители предприняли соответствующие меры, объяснили представители маркетплейса.