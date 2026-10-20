Выгодный отдых без потерь. Как добавить себе ноябрьских выходных

В этом году длинных ноябрьских праздников не будет. Как россияне отдохнут в связи с Днем народного единства и есть ли способ увеличить количество нерабочих дней — в материале 360.ru.

Как отдыхаем в ноябре

В 2026 году праздничный выходной в связи с Днем народного единства будет только один — непосредственно в этот день, 4 ноября. Поскольку это среда, рабочая неделя окажется разорванной. Предыдущий рабочий день, 3 ноября, сократят на час. Насладиться долгими свободными деньками не получится. Если уже настроились отдыхать в ноябре, придется брать отгулы или отпуск, однако здесь есть нюансы.

Выгодно ли идти в отпуск в ноябре

В предпоследнем месяце 2026 года при стандартной пятидневке выходит 20 рабочих дней. Чтобы отпуск не ударил по карману, лучше брать его в месяцы, когда рабочих дней 22. Это, например, октябрь и декабрь.

Фото: Медиасток.рф

Дело в том, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже оказывается каждый и тем, соответственно, больше разница между отпускными и зарплатой. Так что, если для вас важнее не потерять в доходе, ноябрь для оплачиваемого отпуска не подходит. Но если важнее хорошенько отдохнуть, в ноябре возможностей хватает.

Когда идти в ноябрьский отпуск

Удобнее всего взять отпуск со 2 по 8 ноября. Фактически отдых продлится девять дней — с субботы, 31 октября. Правда, отпускные за выходные и 4 ноября как за нерабочий праздничный день не начислят. Таким образом, оплачиваемых дней отпуска будет шесть.

Фото: Медиасток.рф

Можно также использовать всего два дня отпуска — 5 и 6 ноября. Тогда с учетом праздника и субботы с воскресеньем вы будете отдыхать целых пять дней — с 4-го по 8-е. Если вдруг есть возможность, есть вариант и вовсе отгулять и 2–3, и 5–6 ноября, устроив себе девятидневные каникулы. Стоит учесть, что, согласно Трудовому кодексу, короткие отпуска можно брать только в том случае, если в течение года вы уже отдыхали непрерывно не менее 14 дней.

А если тратить отпускные дни не хочется

Может показаться, что растрачивать драгоценный отпуск на ноябрь расточительно. В таком случае стоит вспомнить, не накопились ли у вас отгулы. Их дают за работу в выходные и праздники и переработки. Кроме того, два оплачиваемых выходных предоставляют донорам крови за каждую сдачу. Обычно один берут выходной в сам день забора крови. Второй же можно попросить в любое время в течение года, в том числе присоединить к отпуску.

Фото: Медиасток.рф

А самозанятым и работающим по договору ГПХ придется планировать бюджет самостоятельно: оплачиваемые отпуска им не полагаются. Зато такие работники могут свободнее распоряжаться своим временем.

Как запланировать отпуск с максимальной выгодой

Близится конец года, и во многих компаниях вот-вот начнут составлять график отпусков на 2027-й. Вот что стоит учесть при выборе дат. Самыми выгодными месяцами (с 22 рабочими днями) станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Стоимость рабочего дня в эти периоды будет ниже. Так что отпускные вместе с зарплатой за отработанную часть месяца составят большую сумму, чем в месяцах, где рабочих дней меньше. Наименее выгодны для отпуска январь, в котором рабочих дней будет лишь 15, и май с 19 рабочими днями. Нерабочие праздники, попавшие на период отпуска, не оплачиваются.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, будет не слишком выгодно отдыхать вскоре после повышения зарплаты. В первые месяцы оно еще не успеет повлиять на средний заработок, по которому рассчитываются отпускные. Их тех же соображений идеально отправиться в отпуск, дождавшись премии. Она также поднимет средний дневной заработок. Кстати, в следующем году ноябрьские праздники будут как раз длинными — с 4-го по 7-е включительно. Можно будет запланировать полноценное путешествие. Впрочем, некоторые сделали это и в 2026-м, видимо, как раз присоединив к праздничному отпускные дни или отгулы. В топ направлений для поездок с 31 октября по 8 ноября у москвичей вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Сочи.