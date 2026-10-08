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    Россиян предупредили о ближайшем сокращенном рабочем дне

    Депутат Бессараб сообщила, что 3 ноября в России сокращенный рабочий день

    Фото: РИА «Новости»

    Перед Днем народного единства россиян при пятидневной рабочей неделе ждет сокращенная смена. На час раньше отпустят домой 3 ноября. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

    «Накануне праздника 4 ноября нас ожидает сокращенный рабочий день — 3 ноября рабочее время дня будет сокращено на один час», — сказала она.

    Празднование продлится один день, после чего останутся два рабочих дня 5 и 6 ноября. Это предпоследняя короткая неделя в 2026 году. Следующая ожидается в конце декабря перед новогодними каникулами.

    Ранее сервис онлайн-бронирования «Островок» составил топ-5 доступных направлений отдыха в ноябре. Рейтинг возглавил Пятигорск. В среднем по России ночь в отеле обойдется в 5,5 тысячи рублей.

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