Россиян предупредили о ближайшем сокращенном рабочем дне

Депутат Бессараб сообщила, что 3 ноября в России сокращенный рабочий день

Перед Днем народного единства россиян при пятидневной рабочей неделе ждет сокращенная смена. На час раньше отпустят домой 3 ноября. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Накануне праздника 4 ноября нас ожидает сокращенный рабочий день — 3 ноября рабочее время дня будет сокращено на один час», — сказала она.

Празднование продлится один день, после чего останутся два рабочих дня 5 и 6 ноября. Это предпоследняя короткая неделя в 2026 году. Следующая ожидается в конце декабря перед новогодними каникулами.

Ранее сервис онлайн-бронирования «Островок» составил топ-5 доступных направлений отдыха в ноябре. Рейтинг возглавил Пятигорск. В среднем по России ночь в отеле обойдется в 5,5 тысячи рублей.