Эксперт по кадрам Козулина рассказала, что в 2027 году отпуск можно увеличить за счет праздников

Россияне могут увеличить продолжительность отдыха, присоединив к ежегодному отпуску праздничные и выходные дни. Об этом сайту Lenta.ru сообщила руководитель группы кадрового администрирования Selecty Анна Козулина.

Эксперт напомнила, что нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска. Например, оформив отпуск с 4 по 7 мая, можно непрерывно отдыхать 10 дней — с 1 по 10 мая, потратив всего четыре дня отпускных. Аналогично заявление на период с 24 по 26 февраля позволяет получить восемь дней отдыха подряд — с 21 по 28 февраля, отметило ИА НСН.

При этом Козулина отметила, что статья 125 Трудового кодекса России обязывает соблюдать условие: при разделении ежегодного отпуска хотя бы одна из его частей должна составлять не менее 14 календарных дней.