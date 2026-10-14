В РСТ заявили, что туристы предпочли короткие поездки на ноябрьские праздники

На ноябрьские даты 2026 года россияне бронируют преимущественно короткий отдых — в среднем две-три ночи. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Сильнее всего на спрос влияет календарь — День народного единства выпал на среду, поэтому для длительного отпуска многим приходится брать дополнительные дни.

По данным сервисов, 61% бронирований приходится на поездки по России. Первое место занимает Санкт-Петербург — 17% заказов, у Москвы — 14%. В список также попали Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кисловодск, Краснодар и Ярославль. Ozon Travel зафиксировал рост спроса на отели в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость ночи в российских отелях, по данным Островка, составляет 5 400 рублей — на 2% меньше, чем годом ранее. У туроператоров средний чек короткого тура поднялся на 7%, достигнув 37 110 рублей.

Также особый интерес вызвал Дагестан: загрузка объектов там выросла с 18% до 34%, а Крым, наоборот, просел с 26% до 12%.