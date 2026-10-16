Лекция о традициях праздника Покров прошла в Подольске
В Доме культуры имени Лепсе прошел праздник для второклассников, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. Он стал частью проекта «Радуга творчества».
Организаторами выступили руководитель фольклорного ансамбля «Веснышка» Алина Мухаматшина, руководитель театральной студии «Понедельник» Любовь Кузнецова.
Для ребят подготовили рассказ об истории праздника и связанных с ним приметах, интерактивные загадки и практическую часть. Детям предложили танцевать, играть и петь так, как это делали их предки 100–200 лет назад, — воссоздавая настоящие старинные игры. Также напомнили, что на Покров, по народным представлениям, выпадал первый снег.
С наступлением холодов традиционные гуляния перемещались в избу — ее обстановку воссоздали и на празднике. Поскольку гостями стали дети младшего школьного возраста, для них провели народные забавы — «Золотые ворота», частушки и хороводы.