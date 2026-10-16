Лекция о традициях праздника Покров прошла в Подольске

Организаторами выступили руководитель фольклорного ансамбля «Веснышка» Алина Мухаматшина, руководитель театральной студии «Понедельник» Любовь Кузнецова.

Для ребят подготовили рассказ об истории праздника и связанных с ним приметах, интерактивные загадки и практическую часть. Детям предложили танцевать, играть и петь так, как это делали их предки 100–200 лет назад, — воссоздавая настоящие старинные игры. Также напомнили, что на Покров, по народным представлениям, выпадал первый снег.

С наступлением холодов традиционные гуляния перемещались в избу — ее обстановку воссоздали и на празднике. Поскольку гостями стали дети младшего школьного возраста, для них провели народные забавы — «Золотые ворота», частушки и хороводы.