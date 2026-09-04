Сегодня 05:01 Декабрь выгоднее января, а апрель — не такой уж плохой: как спланировать отпуск без финансовых потерь Юрист Кубасова: уйти в отпуск в декабре выгоднее, чем в январе Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Планировать отпуск стоит не только с учетом погоды и свободных дней, но и с оглядкой на кошелек. Одни месяцы позволят получить максимальные отпускные, другие больно ударят по зарплате. При этом выгодные даты для бухгалтерии и для турагентства почти никогда не совпадают: декабрь прекрасен для выплат, но дорог для путевок, а апрель дешев для перелетов, но беспощаден к окладу. Как совместить приятное с выгодным и не прогадать ни в деньгах, ни в отдыхе, выяснил 360.ru.

Когда взять отпуск, чтобы не прогадать с деньгами Для работников с фиксированным окладом отпуск обычно финансово выгоднее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова. «Стоимость одного рабочего дня в такие периоды ниже, а отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев», — объяснила эксперт.

Интересно В оставшемся 2026 году наиболее выгодны для отпуска с точки зрения выплаты отпускных сентябрь, октябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.

Наименее выгодные месяцы с малым количеством рабочих дней из-за праздников в 2027 году будет январь — там всего 15 рабочих дней. По тем же причинам лучше не брать паузу на отдых в феврале и мае, уточнила Кубасова. «В таких месяцах работник фактически заменяет более дорогие рабочие дни отпускными, размер которых определяется средним дневным заработком», — пояснила юрист. Для сотрудников с фиксированным окладом разница может быть существенной при продолжительном отпуске, однако итоговая сумма зависит также от премий, повышения зарплаты и иных выплат, учитываемых при расчете среднего заработка.

Фото: Медиасток.рф

Как совместить праздничные выходные и отпуск выгодно Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и отпуск продлевают. При этом отдельно как отпускные они не оплачиваются. Это предусмотрено статьей 120 Трудового кодекса России. «По этой причине для увеличения продолжительности отдыха разумно присоединять отпуск к государственным праздникам, например к ноябрьским или новогодним каникулам. Но если основная цель — не потерять в доходе, предпочтительнее выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней», — отметила юрист. Правда, что отпуск в декабре оплачивается лучше, чем в январе? Как правило, отпуск в декабре действительно выгоднее, чем в январе, рассказала Кубасова. В декабре 2026 года 22 рабочих дня, а в январе 2027 года — 15. Поэтому при одинаковой продолжительности отпуска потеря в текущем заработке в январе обычно выше. «Оптимальный вариант — использовать несколько дней отпуска рядом с новогодними праздниками: это позволит продлить отдых, не оформляя отпуск на весь январь», — пояснила юрист.

Фото: РИА «Новости»

Когда выгоднее всего брать отпуск Бюджетный отпуск как по России, так и за границей можно найти в любое время года, рассказала 360.ru турагент и блогер Светлана Милосердова. «Например, многие считают, что Мальдивы — это место только для очень богатых, но в этом году летом Мальдивы можно было купить по цене отеля в Турции. То же самое некоторые думают про отдых в Таиланде — якобы это очень дорого. Но если хорошо поискать, то можно найти перелет за 24 тысячи рублей в одну сторону», — объяснила собеседница 360.ru. Чтобы отпуск был недорогим, лучше всего брать путевки — неважно, в какую страну мира, — после майских праздников. «Это идеальное время, куда бы ни хотелось полететь: в Турцию, Египет, Таиланд и даже по России. Цены после майских всегда падают, потому что в это время конец учебного года, последние звонки, экзамены», — рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Интересно Эксперт уточнил, что обычно сильно дешевеют путевки на период с 12–13 мая по начало июня.

Еще один вариант сэкономить — брать отпуск и путевки так, чтобы 1 сентября приходилось на середину поездки. Как правило, в это время родители хотят попасть на школьные линейки, и интерес к морскому отдыху угасает. «Если улететь 28–29 августа до примерно 4–5 сентября, будет очень выгодно — все снижают стоимость», — объяснил Мкртчян.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Третий вариант хорошо отдохнуть и остаться не с пустым кошельком — брать путевки во второй половине декабря. «Если брать туры по России, то лучше всего уезжать в районе 10, 15 или 20 декабря, чтобы не пересекаться с теми, кто хочет уехать под Новый год примерно с 28-29-30 декабря. Для мусульманских стран это тоже хорошие даты. А вот для христианской Европы не очень: там празднуют католическое Рождество, поэтому не советую. Туда лучше ехать в феврале», — объяснил турагент. Февраль, кроме 23-го числа, самый низкий по ценам месяц по всему миру, за исключением Мальдив и Таиланда, где зимой всегда высокий спрос из-за разгара сезона. Где отдохнуть хорошо и выгодно Мкртчян посоветовал в выборе выгодного отдыха опираться на логику. В пример эксперт привел лето в Сочи, когда лучше селиться не в пляжном кластере, а в горном, и зимой — наоборот. Между ними легко путешествовать на общественном транспорте, зато можно не только отдохнуть, но и хорошо сэкономить.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Апрель — самый неподходящий месяц для заграничного отдыха? Многие думают, что самый неудачный период для отпуска у моря — апрель: якобы в Турции еще холодно, в Египте уже жарко, а в Таиланде начинается пора дождей. Милосердова опровергла этот миф. «В Таиланде круглый год прекрасная погода, и никак это не связано со временем года. В Турцию кто-то едет купаться и загорать, а кому-то просто хочется подышать морским воздухом — для последнего апрель в Турции идеален, в том числе с точки зрения стоимости отпуска. В Египте тоже не могу сказать, что в апреле холодно», — объяснила свою точку зрения блогер. Куда выгодно поехать в отпуск до конца 2026 года Милосердова посоветовала Таиланд и Вьетнам как очень выгодные направления. «Иногда это бывает выгоднее, чем съездить на дачу к родственникам», — отметила турагент.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com