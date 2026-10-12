Россиянам рассказали, какие продукты для новогоднего стола стоит купить уже сейчас

Бакалею, консервы, красную икру и игристое вино можно купить к Новому году заранее, чтобы избежать декабрьских очередей и роста цен. Об этом старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова рассказала агентству «Прайм» .

Уже в октябре можно запастись бакалеей и продуктами, которые долго хранятся: консервами, крупами, макаронами, мукой, сахаром, растительным маслом, медом, чаем, кофе, какао, орехами, сухофруктами и шоколадом.

«В четвертом квартале дорожают категории, зависящие от урожая и логистики: овощи и фрукты — из-за сезонности, деликатесы — из-за спроса. К декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристое, в том числе из-за индексации акцизов. Красная икра прибавляет 10–15%, а мандарины и другие цитрусовые к середине декабря — 10–20% из-за перегруженной логистики», — сказала Попова.

Эксперт также предостерегла от поспешных покупок на распродажах: некоторые магазины перед началом акций поднимают цены, и скидка может оказаться мнимой. Скоропортящиеся продукты — мясо, рыбу, морепродукты, молочные товары и готовые блюда — она рекомендовала приобретать незадолго до праздника. Чуть раньше можно купить овощи, рассчитанные на длительное хранение: картофель, морковь, лук, свеклу, тыкву и капусту.

Выбирая к новогоднему столу красную икру, Попова посоветовала обязательно проверить срок годности, дату производства и условия хранения. В этом году популярный деликатес может резко вырасти в цене: вылов тихоокеанского лосося был неудачным, а это, как правило, способствует снижению предложения и взлету стоимости.

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