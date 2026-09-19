Сегодня 16:00 Производственный календарь — 2027: когда отдыхаем и как грамотно спланировать отпуск Фото: 360.ru Общество

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Правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. Когда будут отдыхать работники и как спланировать отпуск с учетом праздничных дней — в материале 360.ru.

Производственный календарь — 2027 Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Так, 2 января перенесли на 5 ноября, 3 января — на 31 декабря, 20 февраля — на 22 число того же месяца. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. В течение 2027 года россияне будут отдыхать по три дня подряд пять раз: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня. В ноябре длинные выходные придутся на 4-7 числа. Всего ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней. Накануне государственных праздников сотрудники будут работать по сокращенному графику.

Фото: Правительство России / Telegram

Как спланировать длинный отпуск Новогодние каникулы На январь придется самый длинный непрерывный отдых в году — с 31 декабря по 10 января. Первый рабочий день — 11 января. Если доложить отпуск с 11 по 15 января, получится 16 дней отдыха подряд — идеальное окно для дальней поездки.

Фото: Медиасток.рф

Майские «двойные» праздники Это лучшее комбо года: два блока по три выходных с рабочей прослойкой между ними. Можно взять отпуск с 4 по 7 мая и получить 10 дней непрерывного отдыха. Если добавить следующую неделю — 11–14 мая — выйдет 14 дней. Февраль — март Два праздника — 23 Февраля и 8 Марта — близко друг к другу, и между ними можно выстроить длинный мост. Итого получится 16 дней подряд за восемь дней отпуска. Дорого по отпускным, но для поездки за океан — отличный вариант.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ноябрь День народного единства дает четыре выходных подряд благодаря переносу с 2 января на 5 ноября. Если взять отпуск с 1–3 ноября, получится семидневный отдых. При этом 3 ноября — сокращенный рабочий день.

Июнь День России выпадает на субботу, выходной перенесли на понедельник, 14 июня. С одним отпускным днем можно взять 11 июня (сокращенный график) и получить четыре дня. Также можно добавить отпуск 15–18 июня — выйдет восемь дней отдыха за пять дней отпуска.

Фото: РИА «Новости»

Конец декабря Если взять отпуск с 27 по 30 декабря, выйдет восемь дней перед новогодними каникулами, так как 31 декабря — выходной. Вместе с январскими удастся не работать все 19 дней подряд.

Когда выгоднее брать отпуск Зарплата и отпускные считаются по-разному: зарплату платят за рабочие дни — оклад делят на количество рабочих дней в месяце, а отпускные — за календарные дни, по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. Из-за этого возникает разница. Чем ближе стоимость рабочего дня к среднему отпускному, тем меньше сотрудник теряет в деньгах. В «длинных» месяцах рабочий день дешевле — значит, «обмен» его на отпускной почти безболезненный. В «коротких» месяцах рабочий день дорогой и каждый пропущенный бьет по карману сильнее.

Фото: Медиасток.рф

Главные правила 1. Берите отпуск в месяцы с 22 рабочими днями. В 2027 году — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В этих месяцах отпускные практически перекрывают «потерю» зарплаты за пропущенные рабочие дни. 2. Избегайте января. В январе всего 15 рабочих дней — каждый из них стоит дороже всего. Отпуск в январе обернется максимальной потерей дохода. 3. Учитывайте недавние повышения. Отпускные считаются по среднему заработку за 12 предшествующих месяцев. Если вам недавно повысили оклад, в первые месяцы после повышения средний заработок еще «не догнал» новую зарплату — отпуск будет менее выгодным.