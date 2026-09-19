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    Производственный календарь — 2027: когда отдыхаем и как грамотно спланировать отпуск

    Фото: 360.ru

    Правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. Когда будут отдыхать работники и как спланировать отпуск с учетом праздничных дней — в материале 360.ru.

    Производственный календарь — 2027

    Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Так, 2 января перенесли на 5 ноября, 3 января — на 31 декабря, 20 февраля — на 22 число того же месяца.

    Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. В течение 2027 года россияне будут отдыхать по три дня подряд пять раз: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня. В ноябре длинные выходные придутся на 4-7 числа.

    Всего ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней. Накануне государственных праздников сотрудники будут работать по сокращенному графику.

    Правительство России
    Фото: Правительство России/Telegram

    Как спланировать длинный отпуск

    Новогодние каникулы

    На январь придется самый длинный непрерывный отдых в году — с 31 декабря по 10 января. Первый рабочий день — 11 января. Если доложить отпуск с 11 по 15 января, получится 16 дней отдыха подряд — идеальное окно для дальней поездки.

    Фото: Медиасток.рф

    Майские «двойные» праздники

    Это лучшее комбо года: два блока по три выходных с рабочей прослойкой между ними.

    Можно взять отпуск с 4 по 7 мая и получить 10 дней непрерывного отдыха. Если добавить следующую неделю — 11–14 мая — выйдет 14 дней.

    Февраль — март

    Два праздника — 23 Февраля и 8 Марта — близко друг к другу, и между ними можно выстроить длинный мост. Итого получится 16 дней подряд за восемь дней отпуска. Дорого по отпускным, но для поездки за океан — отличный вариант.

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Ноябрь

    День народного единства дает четыре выходных подряд благодаря переносу с 2 января на 5 ноября.

    Если взять отпуск с 1–3 ноября, получится семидневный отдых. При этом 3 ноября — сокращенный рабочий день.

    Июнь

    День России выпадает на субботу, выходной перенесли на понедельник, 14 июня. С одним отпускным днем можно взять 11 июня (сокращенный график) и получить четыре дня.

    Также можно добавить отпуск 15–18 июня — выйдет восемь дней отдыха за пять дней отпуска.

    Фото: РИА «Новости»

    Конец декабря

    Если взять отпуск с 27 по 30 декабря, выйдет восемь дней перед новогодними каникулами, так как 31 декабря — выходной. Вместе с январскими  удастся не работать все 19 дней подряд.

    Когда выгоднее брать отпуск

    Зарплата и отпускные считаются по-разному: зарплату платят за рабочие дни — оклад делят на количество рабочих дней в месяце, а отпускные — за календарные дни, по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. Из-за этого возникает разница.

    Чем ближе стоимость рабочего дня к среднему отпускному, тем меньше сотрудник теряет в деньгах. В «длинных» месяцах рабочий день дешевле — значит, «обмен» его на отпускной почти безболезненный. В «коротких» месяцах рабочий день дорогой и каждый пропущенный бьет по карману сильнее.

    Фото: Медиасток.рф

    Главные правила

    1. Берите отпуск в месяцы с 22 рабочими днями. В 2027 году — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В этих месяцах отпускные практически перекрывают «потерю» зарплаты за пропущенные рабочие дни.

    2. Избегайте января. В январе всего 15 рабочих дней — каждый из них стоит дороже всего. Отпуск в январе обернется максимальной потерей дохода.

    3. Учитывайте недавние повышения. Отпускные считаются по среднему заработку за 12 предшествующих месяцев. Если вам недавно повысили оклад, в первые месяцы после повышения средний заработок еще «не догнал» новую зарплату — отпуск будет менее выгодным.

    4. Праздники в отпуске — бесплатно. Нерабочие праздничные дни, попавшие на период отпуска, не расходуют дни отпуска и не оплачиваются как отпускные — они просто продлевают отдых. Например, если отпуск захватывает 8 марта, этот день не считается.

    5. Премии и бонусы. Если на работе платят квартальные или годовые премии, учитывайте, когда они начисляются. Отпуск в месяц премии может «размыть» ее в среднем заработке. Иногда выгоднее дождаться премии, а потом идти в отпуск — она поднимет средний дневной заработок.