Производственный календарь — 2027: когда отдыхаем и как грамотно спланировать отпуск
Правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. Когда будут отдыхать работники и как спланировать отпуск с учетом праздничных дней — в материале 360.ru.
Производственный календарь — 2027
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Так, 2 января перенесли на 5 ноября, 3 января — на 31 декабря, 20 февраля — на 22 число того же месяца.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. В течение 2027 года россияне будут отдыхать по три дня подряд пять раз: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня. В ноябре длинные выходные придутся на 4-7 числа.
Всего ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней. Накануне государственных праздников сотрудники будут работать по сокращенному графику.
Как спланировать длинный отпуск
Новогодние каникулы
На январь придется самый длинный непрерывный отдых в году — с 31 декабря по 10 января. Первый рабочий день — 11 января. Если доложить отпуск с 11 по 15 января, получится 16 дней отдыха подряд — идеальное окно для дальней поездки.
Майские «двойные» праздники
Это лучшее комбо года: два блока по три выходных с рабочей прослойкой между ними.
Можно взять отпуск с 4 по 7 мая и получить 10 дней непрерывного отдыха. Если добавить следующую неделю — 11–14 мая — выйдет 14 дней.
Февраль — март
Два праздника — 23 Февраля и 8 Марта — близко друг к другу, и между ними можно выстроить длинный мост. Итого получится 16 дней подряд за восемь дней отпуска. Дорого по отпускным, но для поездки за океан — отличный вариант.
Ноябрь
День народного единства дает четыре выходных подряд благодаря переносу с 2 января на 5 ноября.
Если взять отпуск с 1–3 ноября, получится семидневный отдых. При этом 3 ноября — сокращенный рабочий день.
Июнь
День России выпадает на субботу, выходной перенесли на понедельник, 14 июня. С одним отпускным днем можно взять 11 июня (сокращенный график) и получить четыре дня.
Также можно добавить отпуск 15–18 июня — выйдет восемь дней отдыха за пять дней отпуска.
Конец декабря
Если взять отпуск с 27 по 30 декабря, выйдет восемь дней перед новогодними каникулами, так как 31 декабря — выходной. Вместе с январскими удастся не работать все 19 дней подряд.
Когда выгоднее брать отпуск
Зарплата и отпускные считаются по-разному: зарплату платят за рабочие дни — оклад делят на количество рабочих дней в месяце, а отпускные — за календарные дни, по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. Из-за этого возникает разница.
Чем ближе стоимость рабочего дня к среднему отпускному, тем меньше сотрудник теряет в деньгах. В «длинных» месяцах рабочий день дешевле — значит, «обмен» его на отпускной почти безболезненный. В «коротких» месяцах рабочий день дорогой и каждый пропущенный бьет по карману сильнее.
Главные правила
1. Берите отпуск в месяцы с 22 рабочими днями. В 2027 году — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В этих месяцах отпускные практически перекрывают «потерю» зарплаты за пропущенные рабочие дни.
2. Избегайте января. В январе всего 15 рабочих дней — каждый из них стоит дороже всего. Отпуск в январе обернется максимальной потерей дохода.
3. Учитывайте недавние повышения. Отпускные считаются по среднему заработку за 12 предшествующих месяцев. Если вам недавно повысили оклад, в первые месяцы после повышения средний заработок еще «не догнал» новую зарплату — отпуск будет менее выгодным.
4. Праздники в отпуске — бесплатно. Нерабочие праздничные дни, попавшие на период отпуска, не расходуют дни отпуска и не оплачиваются как отпускные — они просто продлевают отдых. Например, если отпуск захватывает 8 марта, этот день не считается.
5. Премии и бонусы. Если на работе платят квартальные или годовые премии, учитывайте, когда они начисляются. Отпуск в месяц премии может «размыть» ее в среднем заработке. Иногда выгоднее дождаться премии, а потом идти в отпуск — она поднимет средний дневной заработок.