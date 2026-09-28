HR-эксперт Чихачев назвал курьеров и продавцов-кассиров самыми востребованными профессиями перед Новым годом

Перед Новым годом работодатели чаще всего ищут сборщиков заказов, курьеров и продавцов-кассиров. К ноябрю спрос на такой персонал может вырасти в полтора-два раза, сообщает газета «Известия» .

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал, что на все три позиции можно устроиться без опыта. Обучение занимает одну-две смены. Больше всего могут заработать курьеры на собственном транспорте и сборщики заказов в ночную смену.

По словам эксперта, работа ночью и в праздники в период пикового спроса может увеличить заработок до 50%.

Чихачев ожидает, что к ноябрю потребность в линейном персонале вырастет в полтора-два раза по сравнению со спокойными месяцами и примерно на 15% относительно прошлого сезона. Основной пик придется на ноябрьские распродажи: маркетплейсы и доставка растут быстрее обычной розницы.