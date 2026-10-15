Петербург возглавил топ направлений у москвичей на ноябрьские праздники

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Казань составили пятерку самых востребованных российских направлений у жителей столицы на период с 31 октября по 8 ноября. Такие данные приводит сервис бронирования «Островок», сообщает Москва 24 .

Москвичи также планируют поездки в Ярославль, Смоленск, Кисловодск и Владимир. На российские регионы приходится 58% бронирований жителей столицы, на зарубежные путешествия — 42%.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на ноябрьские праздники составила 5 400 рублей. Это на 2% меньше, чем годом ранее: с 1 по 9 ноября 2025 года показатель составлял 5 500 рублей.

За рубежом средняя цена ночи в отелях и апартаментах на праздничные даты 2026 года достигла 12 100 рублей. Она снизилась на 5% по сравнению с периодом с 1 по 9 ноября 2025 года, когда составляла 12 800 рублей.